Кировские налоговики требуют признать банкротами 4 компании

В Арбитражный суд Кировской области поступили заявления с требованием признать банкротом четыре компании. Истец — региональное УФНС.

Потенциальными банкротами являются:

ООО «ТрансКом» (предоставление услуг по перевозкам), сумма долга — 940 тыс. рублей;

ООО «Кирово-Чепецкий хлор» (оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами), сумма долга — 544 тыс. рублей;

ООО «СОФ-АНИЯ ЭЛИТ КОМПЛЕКС» (строительство жилых и нежилых зданий), сумма долга — 554 тыс. рублей;

ООО «Двина-Стройматериалы» (розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом), сумма долга — 2,5 млн рублей.