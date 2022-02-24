Кировские налоговики требуют признать банкротом управляющую компанию

В Арбитражный суд Кировской области поступило исковое заявление от УФНС РФ по Кировской области.

Налоговики требуют признать банкротом ООО «Жилсервис-Плюс». Сумма долга — свыше 5,3 млн рублей.

«Жилсервис-Плюс» был зарегистрирован в 2005 году, юридический адрес — г.Киров, ул.Производственная, 19. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

По данным audit-it.ru, у организации отрицательные чистые активы, а налоговая отчётность не сдавалась более года.