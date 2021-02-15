Кировские общественники начали готовиться к выборам

В Кирове прошло заседание регионального общественного штаба по наблюдению за выборами. Это первый в области опыт создания такой структуры.

В центре её внимания будут сентябрьские выборы в Госдуму и Законодательное собрание. По словам Натальи Шедько, председателя Общественной палаты области, основная задача — чтобы они прошли чисто и честно.

— Планируется активная работа с наблюдателями. Речь, в частности, идёт об их обучении с акцентом на получение практических знаний с последующим тестированием. Кроме того, запланированы тренинги на разыгрывание различных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе голосования, и по предупреждению нарушений. Из членов штаба будут сформированы мобильные группы, которые в случае возникновения спорных ситуаций будут выезжать на участки. При подготовке к выборам обязательно будем сотрудничать со СМИ. Нам важно, чтобы как можно больше людей получали объективную информацию о деятельности штаба, — рассказала Шедько в интервью «КП».

Предварительный список общественных наблюдателей будет сформирован до 20 апреля. Объявления о наборе разместят на сайте ОПКО и в соцсетях. Кандидатуры смогут выдвинуть и некоммерческие организации региона.

Полностью осуществлять деятельность свою наблюдатели смогут только после обучения, результатом которого станет сдача тестирования.

На сегодняшний день штаб состоит из 16 человек. Это члены Общественной палаты и эксперты в области избирательного права. 24 и 25 февраля будет проходить обучение координаторов из районов с участием федеральных экспертов.

В структуре штаба будут созданы мониторинговая, юридическая, информационная группы, а также группа подготовки и координации избирателей.

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