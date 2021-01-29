Кировские общественники проверили, как вывозится мусор

Сегодня, 29 января, в Кирове прошел очередной, третий по счету с начала года, рейд по контейнерным площадкам. Общественники изучили ситуацию с вывозом отходов.

Александр Штин, руководитель Кировского отделения Российского экологического общества:

— Адреса (а их было около двух десятков) предложили сами жители города. Наша задача — понять, по каким причинам возникли проблемы с вывозом, и как исправить ситуацию. Зачастую сталкиваемся с ситуацией, когда в радиусе буквально ста метров одна площадка переполнена, а другая — чистая. Просто первая находится на дороге, а вторая — во дворах, где дорога не всегда очищена от снега или на ней стоят автомобили, и мусоровозу просто не подъехать. К решению вопроса должны подключиться и граждане, и управляющая компания, и «Куприт».

Кроме того, в ходе предыдущих рейдов мы поставили на контроль несколько проблемных точек, и сегодня посмотрели, насколько там исправилась ситуация.

Если говорить в целом, то в сравнении с началом января положение дел с вывозом мусора в городе улучшилось. По итогам первого рейда «Куприт» получил 2,5 балла по 5-балльной шкале, то после второго мы оценили его работу на 4.