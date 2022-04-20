Кировские охотники незаконно добыли 26 куниц в Кильмезском районе

Компания ООО «Кристалл» незаконно выдала охотникам 26 разрешений на добычу куниц в Кильмезском районе. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Получив разрешения, охотники добыли 26 особей куниц в лесах района. Это превышает установленные законом нормы и причиняет вред окружающей среде. Прокуратура направила в суд исковое заявление о компенсации вреда, причиненного охотничьим ресурсам.

По решению суда ООО «Кристалл» выплатит в бюджет Кильмезского района 468 тысяч рублей.

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