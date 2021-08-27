Кировские онкологи удалили 7-килограммовую опухоль

В Кировском центре онкологии и медицинской радиологии провели сложнейшую операцию по удалению 40-сантиметровой опухоли весом 7 килограммов.

Пациентка поступила в областной центр из Верхнекамского района. Женщина жаловалась на ухудшение аппетита. Ранее она проходила обследование в ЦРБ и в областной больнице, где у нее выявили большую кисту в брюшной полости.

В онкоцентре женщине сделали дообследование и обнаружили, что киста находится в яичнике. Врачи провели экстирпацию, полностью удалив матку с придатками. На сегодняшний день пациентка восстанавливается после вмешательства. Ее состояние врачи характеризуют как удовлетворительное. Дальнейшая тактика лечения будет определена по результатам гистологии.

Как отметили в Центре онкологии, такие операции проводятся ежемесячно. Как правило, опухоли подобного размера являются доброкачественными, поэтому врачи стараются сохранить органы. Однако это удается не всегда. Во избежание тяжелых последствий пациенткам рекомендуется обращаться к врачам при первом же подозрении на заболевание.

Ранее кировчанину удалили опухоль весом 5,5 килограмма.