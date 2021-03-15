Кировские палеонтологи договорились о сотрудничестве с коллегами из РАН

Это поможет в изучении и сохранении наследия Кировской области.

В минкультуры Кировской области рассказали, что недавно Вятский палеонтологический музей подписал соглашение о сотрудничестве с Палеонтологическим института им. Борисяка Российской академии наук.

По условиям документа, столичные специалисты будут оказывать информационную помощь сотрудникам палеомузея: консультации, консилиумы, удаленное сопровождение раскопок.

Наши палеонтологи как и раньше будут изучать древних ящеров, которых они находят в Котельничском местонахождении, а также разрабатывать новое местонахождения раннетриасовой фауны в бассейне реки Лузы. Только теперь они в любой момент смогут получить совет от своих коллег из академии наук.

Сообщается, что это выведет на новый уровень совместные проекты.

Ранее мы сообщали, что Котельничское местонахождение парейазавров внесли в уникальный путеводитель.

Фото: kirovreg.ru