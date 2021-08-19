Кировские палеонтологи доставили скелет ихтиозавра в музей

Сотрудники палеонтологического музея выполняют своё обещание. Они подробно рассказывают об этапах изучения скелета ихтиозавра. Находку, которой более 180 миллионов лет, нашли в посёлке Синегорье.

Размер скелета 7 метров. Останки в хорошем состоянии. По ним можно будет провести большое исследование о жизни в морях во время юрского периода.

Например, уже ясно, что ихтиозавр был далёким предком дельфина. Он очень на него похож. Отличие только в размере. Такие животные в прошлом вырастали до 8 метров.

Сейчас находка доставлена в лабораторию. Сотрудники с ней фотографируются. Уже в скором времени познакомиться со скелетом смогут и посетители.

Фото: vk.com/vpmus