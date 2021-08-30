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Кировские палеонтологи рассказали ещё об одной крупной находке сезона

Екатерина Сонина Выбор редакции, Главное, Новости, Общество

Теперь кроме скелета ихтиозавра, им нужно исследовать останки парейазавра.

Сотрудники Вятского палеонтологического музея рассказали о новой находке. Примечательно, что сделана она была в День палеонтолога. Праздник отмечали традиционно раскопками на берегу реки Вятки в Котельничском районе.

Кировские палеонтологи рассказали ещё об одной крупной находке сезона

Один из сотрудников учреждения наткнулся на кости парейазавра. Скелет оказался неполным, но он представляет для научных сотрудников ценность. Основная часть костей находится внутри породы, которую взяли целым монолитом. Гипсовку монолита доставили в Киров.

Кировские палеонтологи рассказали ещё об одной крупной находке сезона

Сейчас она находится в лаборатории музея и ждёт своей очереди на исследование.

Кировские палеонтологи рассказали ещё об одной крупной находке сезона

Напомним, сейчас палеонтологи занимаются изучением скелета ихтиозавра. Находку, которой более 180 миллионов лет, нашли в посёлке Синегорье. Останки предка дельфинов находятся в хорошем состоянии.

Фото: vk.com/vpmus

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Екатерина Сонина