Кировские парашютисты совершили прыжок с флагом РФ в поддержку российской армии

18 марта кировские парашютисты совершили символический прыжок с российским триколором в поддержку российской армии.

Своеобразная акция прошла в районе поселка Порошино во время итоговой воздушной тренировки личного состава авиапожарной службы КОГСАУ «Лесоохрана». Группа из 11 парашютистов совершила прыжок с самолета Ан-2.

Руководитель группы, парашютист с 39-летним стажем Сергей Осипов прыгнул с российским флагом. Как рассказал Сергей, это было его личным желанием. Таким образом он решил поддержать российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине.

— Этим я хотел показать, что мы – это представители России, мы – это доверие. Мы защищаем наши территории, территории страны и региона. Мы сотрудники кировской авиобазы, и наши леса будут надежно охраняться в течение пожароопасного сезона, — сказал Сергей Осипов.

Как рассказал начальник КОГСАУ «Лесоохрана» Руслан Сибагатулин, сегодня каждый парашютист из группы совершил по 2 прыжка. Всего их будет 12. Тренировка стала одним из этапов подготовки к грядущему пожароопасному сезону.

— Мы всегда готовимся к самым тяжелым этапам пожароопасного периода, чтобы выполнять свои задачи на 100%. На 2022 год нашим учреждением будет закуплено 600 летных часов, — отметил Руслан Сибагатулин.

Для десантирования парашютисты используют специальный парашют «Лесник-3». Он обеспечивает высокую точность приземления. Если приземлиться в конкретную точку мешают деревья, сотрудники лесоохраны прыгают прямо на них в специальном снаряжении – костюме парашютиста-пожарного. Он защищает от ударов и обеспечивает плавучесть при приземлении на воду.