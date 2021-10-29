Кировские переписчики рассказали о доброжелательности граждан

Как сообщает Кировстат, на сегодняшний день во Всероссийской переписи населения приняли участие 48,4% жителей региона. Из них 12,4% — в цифровом формате — через портал госуслуг.

Перепись проходит в двух форматах: традиционном (поквартирный обход переписчиками) и онлайн и продлится до 14 ноября включительно, а на сайте госуслуг — до 8 ноября включительно. QR-код, который, будет сформирован после заполнения электронных переписных листов, необходимо предъявить переписчику или в любом стационарном переписном участке.

Кировские переписчики (в регионе их работает 2333 человека) рассказывают, что земляки охотно отвечают на вопросы, и затруднений практически не возникает.

Татьяна Романенко, переписчик в поселке Октябрьский (Мурашинский район), много лет отработала медсестрой в местной участковой больнице, но в этом качестве участвует в переписи впервые.

«Люди меня знают хорошо и встречают радушно, большинство понимают, зачем нужна перепись. Если кому-то что-то непонятно, объясняю. Наша задача — побывать в каждом доме, чтобы все семьи прошли перепись. От этого зависит, как государство будет помогать нам, в том числе и нашему посёлку», — говорит Романенко

Переписчик из Омутининска Любовь Мочалова тоже рассказывает, что жители в большинстве своём встречают переписчиков доброжелательно.

«Я представляюсь, называю фамилию, имя, отчество, предъявляю удостоверение. С больными коронавирусом общаюсь через окно или по телефону, избегаю личного контакта. Обязательно ношу маску. Все переписчики сдали тесты – о нас заботятся, следят за нашим здоровьем», — поделилась Мочалова.

Переписчики не имеют права просить паспорта, иные документы, а также документы на право обладания жильем. Данные в переписные листы заносятся исключительно со слов граждан. О фактах нарушений необходимо сообщать в полицию или на переписные стационарные участки.