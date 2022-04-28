Кировские поисковики стали героями документального фильма «Возвращение»

Участники кировского поискового отряда «Долг» стали героями документального фильма «Возвращение». Об этом сообщает телеграм-канал кинокомпании «Новый мир».

Первый этап съемок проходил в Новгородской области. Там, на местах боев, работали кировские поисковики, а вместе с ними – съемочная группа проекта.

Съемки проходили в районе деревни Тарасово Демянского района. Здесь в марте 1942 года приняли бой десантники из Кировской области. В сражении погибли более 300 человек. Их захоронили в общей могиле.

В 90-е годы личности некоторых бойцов удалось установить. Но работа продолжается и в наши дни. Останки погибших солдат поднимают поисковики отряда «Долг» кировской школы-интерната №1.

— В последний день яма подарила нам на выходе 6 солдат, наших кировских десантников. А еще она отдала нам 6 медальонов, 3 отправлено на экспертизу, 1 прочитан на месте, — сообщается в группе поискового отряда.

Одним из тех, чьи останки удалось идентифицировать, стал Сергей Клековкин из Архангельской области. Найдены и его родственники. К ним отправилась съемочная группа кинокомпании «Новый мир», поблагодарив кировчан за работу.

— Преклоняем голову перед их трудолюбием, выносливостью и четким пониманием важности того, что они делают! Отряд и его руководитель Юлия Ожегова остаются дальше работать на местах боев в Новгородской области, а съёмочная группа выдвигается в город Архангельск, где живут родственники Сергея Клековкина, — говорится в телеграм-канале.

Фото: t.me/dorogiemamaipapa, vk.com/public201516482,