Кировские поисковики творят живую историю

22 июня страна отмечает одну из самых печальных дат в своей истории – День памяти и скорби.

В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз, и развязалась одна из самых кровавых войн в истории. Немецкая авиация бомбила аэродромы, железнодорожные узлы, военно-морские базы и многие города. Годы войны стали годами безнаказанных издевательств фашистов над советским народом.

Для того, чтобы сохранить историческую память о трагедии мирных советских людей, ставших жертвами военных преступлений нацистов и их пособников, создан проект «Без срока давности».

Этот Всероссийский общественно-научный проект объединил профессиональных историков и просто патриотов России. Его инициировало Поисковое движение России в 2018 году.

Среди направлений – поисковая работа (исследование массовых захоронений), работа с архивными документами, научные конференции, молодежные мероприятия и театральные постановки. Кроме того, о проекте рассказывают в школах и вузах.

Участники, собирая и анализируя исторические данные, стремятся установить и подробно осветить обстоятельства преступлений нацистов и их пособников в годы войны. Подробную информацию о проекте можно узнать на сайте безсрокадавности.рф.

Руководитель поискового отряда «Факел» в Кирове Михаил Порошин рассказал о работе отряда и ее важности для будущих поколений.

О весенней «Вахте памяти»

Отряд «Факел» работал на весенней «Вахте памяти» с 17 апреля по 9 мая. Поисковики находили останки погибший бойцов в Старой Руссе (Новгородская область).

Как рассказал Михаил Порошин, поисковики находили членов 62-й отдельной морской стрелковой бригады, сформированной в Омутнинском районе.

«90% призывников были из Пермского края. При них было мало медальонов. В 42-м году штаб был разбит, многие документы не сохранились. В этом сезоне наш отряд нашел 18 бойцов. В июле поедем работать с останками пятерых солдат. Уже нашли их родственников», — сообщил руководитель «Факела».

Говоря о проекте «Без срока давности», Михаил Порошин подчеркнул, что что геноцид советского народа был очевиден во время Нюрнбергского процесса.

В числе последних проектов активистов – петиция о признании геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 годах. Подписать ее можно на сайте change.org.

Гитлеровский план «Ост» предполагал принудительное выселение с территории Польши и оккупированных территорий СССР большей части населения в Западную Сибирь, Северный Кавказ и Южную Америку.

Таким образом нацисты хотели установить господство Третьего рейха в Восточной Европе.

«Нацистские преступления осуждались, им была дана правовая оценка. Этот проект — мемориальная работа, увековечение памяти народа», — заявил руководитель «Факела». «В наших руках все инструменты современной коммуникации – соцсети, видеохостинги. Когда мы находим солдат, то находим их родственников, которые узнают о своих потомках. Некоторые родственники погибших солдат не общались десятилетиями или вообще не знали друг друга. Одно дело – писать о войне в учебниках истории и другое – живые, частные истории. Истории конкретных людей. Думаю, будущие поколения оценят нашу работу», — заключил Михаил Порошин.

22 июня – самая печальная дата российской истории

22 июня на территории России приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на ТВ и радио в течение всего дня не транслируют развлекательные передачи. С 2020 года проводится общероссийская Минута молчания и акция «Свеча памяти».

Нацисты на оккупированных территориях развязали геноцид против мирного населения. В результате началось массовое уничтожение советских людей – миллионы были казнены, погибли от голода, истощения и болезней. На оккупированной территории оказались более 84,8 миллиона человек, свыше 13,5 миллиона были уничтожены.

Акции в память о погибших солдатах 22 июня проводятся более чем в 80 странах мира каждый год.

Программа мероприятий в День памяти и скорби в Кирове.