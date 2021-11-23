Кировские полицейские нашли фокусницу, которая обманывала продавцов

Сотрудникам УМВД даже пришлось выехать в другой регион, чтобы задержать подозреваемую.

Началось всё с череды обращений от представителей магазинов. В один день полицейские оформили сразу три заявления. И в каждом была одна и та же история.

В торговую точку заходила женщина. Просила продать ей что-нибудь дешёвое, чтобы она могла расплатиться пятитысячной купюрой и, соответственно, поменять свои деньги. Продавцы пробивали товар, давали сдачу. Но уже после того, как женщина покидала магазин, выяснялось, пять тысяч рублей она не оставляла.

После опросов пострадавших стало ясно, что женщина с помощью ловкости рук и залома купюры, оставляла деньги при себе. Но сдачу и товары она забирала.

— Были возбуждены уголовные дела. Началось расследование. В результате проведённого большого объёма работы личность подозреваемой удалось установить. Оказалось, что она живёт в Челябинске. Наши полицейские выехали за ней, — отметили в УМВД России по Кировской области.

Подозреваемую задержали. Доставили в Кировскую область. Она призналась в содеянном.

Фото: yandex.ru