Кировские полицейские раскрыли угон легкового автомобиля

В Кирове сотрудники полиции раскрыли угон легкового автомобиля.

Он был припаркован во дворе дома по ул.Кочкиной. С заявлением об угоне обратился 35-летний житель Кирова. Вскоре машина с механическими повреждениями была обнаружена неподалёку и возвращена владельцу.

Полицейские установили личность угонщика. Неоднократно судимый мужчина рассказал, что увидел незапертый автомобиль с ключами в салоне, и решил покататься на нём по Юго-западному району.

Возбуждено уголовное дело по ст. УК «Незаконное завладение транспортным средством».

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