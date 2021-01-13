Кировские полицейские спасли замерзающего водителя

Инцидент произошел сегодня в Советском районе.

У дальнобойщика, ехавшего из соседней Республики Марий Эл, сломалась машина. Никто из проезжавших мимо автомобилистов не помог ему исправить поломку. Завестись шофер так и не смог и позвонил в полицию.

На место происшествия прибыли автоинспекторы. К их прибытию водитель провел на улице уже несколько часов в тридцатиградусный мороз и очень сильно замерз. Полицейские отогрели мужчину в своем автомобиле и помогли починить машину.

Ранее мы писали, что сотрудники полиции спасли пассажиров «замерзающего» автобуса.