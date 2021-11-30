Кировские полицейские задержали «плачущего мошенника» в Татарстане

В середине ноября Киров накрыла волна мошенничеств с «плачущими родственниками». Злоумышленники обманули и попытались обмануть около двух десятков кировчан. На днях молодой человек, причастный к преступлениям, был задержан в Республике Татарстан.

Задержанный оказался 20-летним местным жителем. Кировские полицейские «взяли» его в ходе командировки в Татарстан. После задержанного доставили в Киров для проведения следствия.

Полицейские установили, что молодой человек был курьером, который забирал у жертв деньги и передавал их злоумышленникам. Задержанный прекрасно понимал противоправность своих действий. Тем не менее он принял участие в 12 эпизодах преступлений с суммарным ущербом в 1,8 миллиона рублей. В настоящее время подозреваемый взят под стражу.

Все преступления совершались по одной схеме. Пожилым людям звонили их «дети» или «внуки» и говорили, что попали в беду. Чтобы выйти из положения, требовалась большая сумма денег, причем немедленно. Многие пенсионеры отдавали преступникам все свои сбережения, не проверяя, правда ли с родными случилась беда.