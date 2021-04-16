Кировчане помогли потушить сильный пожар в Вологодской области

Ночью там вспыхнул двухэтажный жилой дом. В результате много семей осталось без крыши над головой.

Кировские огнеборцы помогли коллегам из Вологодской области. Там произошло ЧП. В селе Кузино, расположенное в Великоустюгском районе, вспыхнул жилой дом. Строение двухэтажное, деревянное.

Огонь очень быстро распространился и охватил всё здание. Людей эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Площадь возгорания была более 300 квадратных метров. В тушении принимало участие несколько пожарных расчётов. Первыми прибыли сотрудники местного опорного пункта противопожарной службы. Чуть позже прибыли спасатели из Кировской области. Наши регионы — соседи.

Уже известно, что причиной случившегося стал поджог. Подробности происшествия уточняются, виновного ищут. Без крыши над головой осталось семь человек.

Фото: ГУ МЧС