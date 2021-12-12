Кировские предприниматели получили ковидную компенсацию в размере 250 миллионов

Кировским предпринимателям выплачено почти 250 миллионов компенсаций за ковидные ограничения. Об этом сообщает «Эхо Москвы в Кирове» со ссылкой на УФНС.

Компенсации получили индивидуальные предприниматели, субъекты малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные НКО. Размер выплат составляет 12792 рубля (МРОТ) на одного сотрудника за период нерабочих дней.

По информации областного УФНС, представители кировского бизнес-сообщества направили почти 5,5 тысяч заявлений на получение выплат. Отказ получил каждый пятый. Остальным было выплачено почти 250 миллионов рублей.

Подать заявки на ковидные компенсации можно в налоговую инспекцию до 15 декабря.

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