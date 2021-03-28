Кировские предприниматели посоревнуются за полмиллиона рублей

В Кировской области завершился очередной обучающий курс «Социальное предпринимательство». В этом году обучение прошли 124 человека: 42 физлица и 82 субъекта малого и среднего бизнеса.

Проект «Социальное предпринимательство», организованный при поддержке Минэкономразвития РФ и областного правительства, действует с 2019 года. Слушателям курса рассказывают об основах социального предпринимательства, разработке и запуске соцпроектов, а также юридических моментах социального бизнеса.

Все участники проекта получают сертификаты об окончании курса. А шестеро человек в этом году по итогам защиты бизнес-плана получили еще и сертификат на льготный заем от центра «Мой бизнес» на развитие своего дела. Одна из них – Ирина Абатурова. Ее проект – студия для дошкольников, которая называется «Развитие». Такие студии она планирует открыть в отдалённых уголках региона.

Опыт работы с детьми у Ирины большой – она работала педагогом-психологом в государственных и частных учреждениях. Однако это все в Кирове, а дети хотят учиться и творчески развиваться везде.

— В Кирове много детских учреждений, а в селах и деревнях таких студий нет. Мой проект поможет решить эту проблему, — говорит Ирина.

Первая студия уже работает в поселке Ленинское Шабалинского района. Ирина в ней пока что и руководитель, и работник в одном лице. Однако на занятия ходят уже 50 детей, а значит, штат пора увеличивать. Сейчас Ирина ищет сотрудников и планирует открыть еще одну студию – в Нагорске.

— Полученный заём от центра «Мой бизнес» направлю на открытие второй студии. Я хочу открыть ее к 1 сентября.

В рамках обучения специалисты помогли предпринимателям подготовить заявки на конкурс «Социальный предприниматель России», а также документы для включения в реестр социальных предпринимателей. Компании, входящие в него, смогут получать финансовую и не только поддержку. Сейчас там находится только 38 субъектов социального предпринимательства Кировской области.

Впервые предусмотрена и грантовая поддержка. Предприниматели, включенные в реестр субъектов МСП со статусом «социальный предприниматель», смогут получить грант до 500 тысяч рублей на развитие социального бизнеса.

Ранее в Кирове подвели итоги проекта «Мама-предприниматель».