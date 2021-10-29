Кировские предприятия «АВИТЕК» и КМП будут работать в нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября в Кировской области объявляются нерабочие дни. Однако ряд системообразующих предприятий и предприятий непрерывного цикла продолжат работу. К ним относятся, в частности, АО «ВМП «АВИТЕК» и АО «КМП». Информация появилась на сайте «АВИТЕКа».

О режиме работы в нерабочие дни рассказал гендиректор обоих предприятий Александр Иванов. Он сообщил, что заводы будут работать согласно производственному календарю в соответствии с распоряжением главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

— В объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующий предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочке поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ритейл.

Александр Иванов подчеркнул, что на удаленную работу отправлять сотрудников не будут. Исключение сделано для работников старше 60 лет, сотрудников с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин.

Ранее мы рассказывали, как будут работать учреждения и организации Кирова в нерабочие дни.