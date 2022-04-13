Кировские предприятия могут работать с «Биржей импортозамещения»

Онлайн-сервис позволяет наладить быстрые контакты с производителями и поставщиками.

Минпромторг России совместно с партнерами на базе Государственной информационной системы промышленности запустил онлайн-сервис «Биржа импортозамещения».

Платформа создана для связи заказчиков и поставщиков, налаживания «коротких» контактов между ними.

Предполагается, что с помощью «Биржи импортозамещения» производители смогут быстрее находить необходимые аналоги отечественной продукции, а также рынки сбыта. Соответственно быстрее будут закрываться пробелы в тех сферах, откуда ушли зарубежные компании или где прекратились поставки импортных товаров.

В конечном итоге биржа должна способствовать заполнению всех ниш внутреннего рынка и торговых прилавков товарами и продуктами отечественного производства.

Сегодня на новом сервисе работают уже 4 000 поставщиков, сформировано 80 000 ценовых запросов, а сумма сделок — почти 2,5 млрд рублей.

Здесь размещаются запросы о приобретении промышленной продукции, запчастей и комплектующих. Поставщики направляют свои коммерческие предложения напрямую – то есть исключаются затраты на посредников и снижаются временные издержки.

— Я считаю, что эта платформа окажет существенную помощь в работе кировских предприятий, — отметил министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Владимир Сысолятин. — В условиях внешнего санкционного давления особое внимание уделяется оказанию содействия предприятиям области по вопросам организации производства импортозамещающей продукции и поиска альтернативных поставщиков материалов, сырья и комплектующих. Вопросы импортозамещения активно решаются отраслевыми министерствами на межрегиональном уровне.

Напомним, на территории Кировской области сегодня функционируют более 2700 обрабатывающих предприятий, где трудится 81 тысяча человек. В настоящий момент все предприятия работают устойчиво.

Для финансовой и нефинансовой поддержки реального сектора экономики в 2021 году по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева была создана автономная некоммерческая организация «Региональный центр компетенций Кировской области». Так, например, в проекте «Производительность труда» на базе РЦК принимают участие 15 промышленных предприятий региона. Эта программа в 2022 году будет расширяться.

Кроме того, глава региона подписал документы, утверждающие список системообразующих предприятий области. Он существенно расширен: если до 2022 года в списке числилось 4 предприятия, входящих в федеральный перечень системообразующих, то сейчас их 17.

Всем предприятиям, вошедшим в перечень системообразующих, через Фонд развития промышленности будет оказана целевая поддержка. Особое внимание – программам импортозамещения, увеличения объемов гражданской продукции, развития электронной промышленности.