Кировские предприятия отправят 20 тонн гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса

Основной объем груза составили продукты питания и товары первой необходимости

Кировское региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках проекта «Своих не бросаем!» организовало сбор гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Основной объем помощи составляют продукты питания и товары первой необходимости. Автомобиль с 20 тоннами груза отправится в Ростовскую область уже сегодня вечером.

– Мы не могли остаться в стороне и проявить равнодушие. Ведь в помощи нуждаются тысячи женщин, детей и пожилых граждан. Жители Кировской области во все времена обладали безграничной душевной добротой, всегда помогали и будут помогать нашим соотечественникам, друзьям и соседям, – сказал губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильев.

Большую часть груза помогли собрать крупные предприятия и социально-ориентированный бизнес: «Уралхим», «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат», «Система Глобус», «Ротор», «Орбита», «Здрава», «Дороничи», «Легион», «Совермед», «Верис», «Красный Крест» и другие.

К акции также присоединились депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Кировской области, Кировской городской Думы, партийцы и просто неравнодушные граждане.

– Каждый из нас должен в меру своих возможностей участвовать в помощи. Я уверен, что это не последний раз, когда предприятия Кирова и Кировской области принимает участие в оказании помощи, – сказал соучредитель компании «Глобус» Андрей Березин.

Глава Кирово-Чепецка Елена Савинова добавила, что город готов принять эвакуированных граждан, помочь им в поиске жилья и работы.

Напомним, по данным МЧС России на 28 февраля в Россию прибыли более 127 тысяч эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.