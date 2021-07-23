Кировские предприятия представили свою продукцию на МАКС-2021

Три крупных кировских промышленных предприятия стали участниками международного авиасалона МАКС-2021, открывшегося во вторник в городе Жуковском Московской области на базе аэродрома Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова.

Участие в мероприятии принял губернатор Кировской области Игорь Васильев. В программу главы региона были включены посещения стендов кировских компаний: АО «Лепсе», «Авитек», «Электропривод», а также ряд деловых встреч, в том числе и с Минромторгом России.

Изделия, за которыми будущее

– АО «Лепсе» – постоянный участник Международного авиакосмического салона МАКС. Предприятие регулярно знакомит партнёров с новейшими разработками в области гражданской, авиационной продукции и продукции спецназначения, – рассказал Игорь Владимирович. – В этом году предприятие представило ряд двигателей, используемых в перспективных разработках российской промышленности, а также линейку изделий, за которыми будущее высокомоментных электромеханизмов для полностью электрического самолёта.

Как рассказал главе региона генеральный директор Геннадий Мамаев, кроме представленных на стенде серийных образцов выпускаемой продукции, можно ознакомиться с изделиями, находящимися на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и с изготовленными опытными образцами.

Среди образцов гражданской продукции представлены изделия для железнодорожной техники, медицинское оборудование, морской техники, в том числе для перспективного проекта ледокола «Лидер».

Какую продукцию выпускает в России только «Авитек»

– Ещё один участник – АО «Авитек» и КМП – одно из самых мощных предприятий машиностроительной отрасли России, использующее современные технологии и профессионализм высочайшего уровня. Поэтому заводу единственному в России доверен выпуск катапультных кресел для всех типов самолетов боевой авиации, – отметил на стенде предприятия Игорь Васильев.

Завод «Авитек» активно развивает выпуск гражданской продукции, в частности, кресла для пилотов и бортинженеров гражданской авиации, кресла для машинистов локомотивов, грузоподъёмные системы. Многие образцы представлены на авиасалоне.

Экспозиция с элементами виртуальной реальности

Изделия «Электропривод» представлены в павильоне «Технодинамика» в составе масштабной мультимедийной экспозиции с элементами виртуальной реальности.

Концепция павильона «Динамика технологий – технологии в динамике» позволит посетителям получить полное представление о широких компетенциях как в авиа– и парашютостроении, так и в проектной деятельности, а также отрасли боеприпасов и спецхимии. С особенностями экспозиции гостей выставки познакомил виртуальный гид, который презентует более 200 изделий. Часть из них будет представлена в мультимедийном формате, а часть – в виде образцов.

3 вопроса от ТАСС — 3 ответа от Игоря Васильева

На авиасалоне губернатор Игорь Васильев ответил на вопросы корреспондента ТАСС. В первую очередь речь шла об участниках и мероприятиях авиасалона.

1. О рабочей встрече с заместителем министра

– Сегодня мы провели встречу с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации Олегом Бочаровым, говорили о перспективах промпредприятий, а также о сотрудничестве в лесной отрасли. Развитие этих сфер – одна из приоритетных задач, ведь в них трудятся тысячи кировчан, – отметил в разговоре глава региона.

2. О вятских участниках авиасалона

Игорь Васильев подчеркнул, что, несмотря на солидный возраст кировской тройки участников авиасалона («Авитек», «Лепсе», и «Электропривод»), они оснащены современными технологиями и профессиональными кадрами высочайшего уровня, что позволяет получать эксклюзивные предложения.

– К примеру, заводу «Авитек» единственному в России доверен выпуск катапультных кресел для всех типов самолетов боевой авиации, производятся и катапультные кресла для гражданской авиации. Как раз их вы сегодня можете оценить на стенде завода, – сообщил в кулуарах выставки губернатор. – Кировский завод «Лепсе» начал пятилетнюю модернизацию производственных мощностей, в том числе, и с господдержкой. Полученный заем федерального и регионального фондов поддержки промышленности позволили предприятию полностью обновить станочный парк. А значит, продукция предприятия станет ещё более востребованной.

Глава региона добавил, что модернизация уже началась, и рассчитана на ближайшие 4 года.

– Что касается «Электропривода», то сегодня он удивляет посетителей мультимедийной экспозицией с элементами виртуальной реальности. Современный подход к серьёзным отраслевым выставкам, – добавил губернатор.

3. О кировских предприятиях в пандемию

Спросила Игоря Васильева журналист и о том, как кировские предприятия пережили год пандемии, ведь на фоне коронавируса многие промышленники не справились с жесткими ограничениями.

– Кировская область стала одним из немногих регионов, сохранивших положительную динамику промышленного роста в 2020 году, – рассказал губернатор. – В период распространения коронавирусной инфекции мы совместно с Роспотребнадзором и региональным минздравом разработали ряд мер по профилактике коронавируса, в кратчайшие сроки наши предприятия легкой и химической промышленности обеспечили заводы масками и антисептиками даже в условиях их дефицита в начале пандемии. Поэтапное открытие предприятий области позволили не допустить резкого спада производства и уровня доходов населения.

Кировская область по скорости снятия ограничений по итогам 2020 года вошла в первую десятку. Благодаря этому по итогам года промышленное производство удалось удержать на уровне 2019 года, тогда как в среднем по России наблюдалось снижение на 2,6%.

Выставка работает до 25 июля. Как отмечают эксперты, в этом году она богата на громкие новинки. Специалисты называют МАКС-2021 крупнейшей авиационной выставкой в мире.

Фото Александра Папырина