Кировские предприятия создают условия для студенческой практики

Сегодня губернатор Игорь Васильев с рабочим визитом побывал на фабрике индивидуальной мебели VEROOM.

Здесь работают 74 человека и ежегодно проходят практику студенты ВятГУ, Кировского многопрофильного техникума и Лесопромышленного колледжа.

«VEROOM – пример высокотехнологичного предприятия, где любой желающий может развиваться в профессиональном плане. Важно, что у студентов есть возможность проходить практику на современном производстве, где они могут оценить, правильно ли выбрали профессию, и стоит ли им продолжать образование в данном направлении», — говорит Игорь Васильев.

Многие сотрудники фабрики работают здесь с момента её основания. По мнению главы региона, это является показателем социальной ответственности предприятия, заботы о кадрах и их профессиональном росте.

«Мы поддерживаем эту тенденцию — у учебных заведений должна быть возможность устраивать студентов на практику на современные производства», — подчеркнул губернатор.

Генеральный директор VEROOM Иван Токмаков сам окончил профессиональное училище, а многие люди, стоявшие у истоков предприятия, сейчас занимают руководящие должности.

«Важно развивать преемственность между учебными заведениями и производством, повышать престиж рабочей профессии», – отметил он.

История VEROOM началась в 2020 году с производства шкафов-купе. Тогда это было новое направление на мебельном рынке Кирова и страны.

В 2007-м производственные площади были расширены, открылся выставочный центр фабрики. Сейчас здесь запущен полный цикл мебельного производства. Продукция VEROOM известна во многих регионах и за рубежом.

Фото kirovreg.ru