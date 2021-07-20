Кировские предприятия участвуют в авиасалоне МАКС-2021

Предприятия Кировской области принимают участие в международном авиакосмическом салоне МАКС-2021. Он проходит в г.Жуковский (Московская область).

Стенды кировских заводов посетил губернатор региона Игорь Васильев.

АО «Лепсе» – постоянный участник авиакосмического салона. Предприятие презентует новинки в области гражданской и авиационной продукции, а также продукции спецназначения.

«В этом году «Лепсе» представило двигатели, которые используются в перспективных разработках российской промышленности, и линейку изделий для полностью электрического самолета», — рассказал Васильев.

По словам гендиректора завода Геннадия Мамаева, кроме представленных серийных образцов, на стенде можно ознакомиться с изделиями, находящимися на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также с изготовленными опытными образцами.

Из гражданской продукции представлены изделия для железнодорожной и морской техники, медоборудование.

АО «Авитек» использует современные технологии и высокий уровень профессионализма. Поэтому ему, единственному в стране, доверено выпускать катапультные кресла для всех типов самолетов боевой авиации.

Завод тоже активно расширяет ассортимент гражданской продукции: кресла для пилотов и бортинженеров гражданской и машинистов локомотивов, грузоподъемные системы. Многие образцы представлены на авиакосмическом салоне.

С изделиями завода «Электропривод» можно ознакомиться в павильоне «Технодинамика» — в составе масштабной мультимедийной экспозиции с элементами виртуальной реальности.

Концепция павильона даёт возможность получить полное представление о широких компетенциях в авиа- и парашютостроении и проектной деятельности, а также в отрасли боеприпасов и спецхимии. С экспозицией гостей выставки знакомит виртуальный гид. Он презентует свыше 200 изделий, часть из которых представлена в мультимедийном формате, другие — в виде образцов.

Авиасалон продлится до 25 июля.