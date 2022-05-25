Кировские приставы нашли должника в мужском монастыре

Сотрудники УФССП обнаружили нашли должника по алиментам в мужском монастыре в с.Великорецкое.

41-летний житель области должен был выплачивать деньги на содержание несовершеннолетнего ребёнка с ограниченными возможностями. Но несколько лет назад мужчина пропал — не проживал по месту регистрации, не имел официального места работы, не поддерживал связь с родственниками.

Он был объявлен в розыск. После долгих поисков выяснилось, что должник проживает на территории монастыря в Великорецком. В отношении мужчины составили протокол по ст. «Неуплата средств на содержание детей» и вручили предупреждение об уголовной ответственности. В итоге он принял решение официально трудоустроиться, чтобы платить алименты.