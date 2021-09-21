Кировские приставы помогли тюменским коллегам найти автомобиль должника

К кировским судебным приставам обратились коллеги из Тюмени с просьбой установить местонахождение и арестовать автомобиль должника по штрафам ГИБДД.

Он совершил на территории Кировской области восемь правонарушений на общую сумму 38,5 тыс. рублей.

Приставы совместно с сотрудниками ГИБДД обнаружили машину ZAZ Chance в Кирове, и должник, чтобы избежать её изъятия, на месте полностью погасил задолженность.

В начале месяца с аналогичной просьбой в УФССП обратились судебные приставы из Перми. Они разыскивали автомобиль Toyota RAV4, принадлежащий женщине, которая совершила у нас 19 административных правонарушений. В итоге та тоже быстро погасила свой долг.