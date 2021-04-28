Кировские приставы выявили мошенническую схему

В УФССП по Кировской области сообщают о выявленных фактах подделки исполнительных документов.

В Нововятское межрайонное отделение службы судебных приставов поступил исполнительный документ (сумма, подлежащая взысканию — 473 тыс. рублей) в отношении организации-должника в пользу ИП из Московской области.

Позже от представителя должника поступила информация о том, что сторонами по делу являются другие лица. В ходе проверки картотеки Арбитражного суда Московской области она подтвердилась — исполнительный документ в отношении указанных лиц не выдавался.

Судебный пристав-исполнитель составил рапорт об обнаружении признаков преступления, а материалы проверки были направлены в УМВД по Кировской области. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

Это не первый выявленный факт подделки исполнительного документа. Ранее аналогичный случай произошёл в Омутнинском районе.

УФССП обращает внимание юрлиц и ИП, что в случае получения вызывающих сомнение документов исполнительного производства, необходимо связаться с отделом судебных приставов, которое их направило, или обратиться по телефону доверия УФССП по Кировской области (8332) 38-18-04.