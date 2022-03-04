Кировские промпредприятия и МСП получат поддержку в условиях санкций

В Кировской области формируется пакет мер поддержки для реального сектора экономики. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на заседании комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона.

Губернатор подчеркнул, что Кировская область будет придерживаться принятой ранее стратегии развития. Все действия регионального минпромторга будут координироваться с правительством РФ.

— У меня большая просьба к руководителям предприятий, которые в той или иной степени зависят от импортных товаров – взаимодействовать с объединениями предпринимателей: Союзом промышленников, предпринимателей и торговли, Союзом строителей, Вятской торгово-промышленной палатой, Ассоциацией малого и среднего бизнеса. При профессиональном подходе мы все преодолеем, как мы это сделали с вами два года назад, выведя экономические показатели региона на достойный уровень, — сказал Игорь Васильев.

Глава областного минпромторга Владимир Сысолятин рассказал, что стабильной работе промышленных предприятий уделяется большое внимание на всех уровнях власти. Так, Минпромторг РФ (и областной) разослали руководству системообразующих предприятий письма с просьбой обозначить основные проблемы в работе. Это поможет выработать меры поддержки. Ведется ежедневный мониторинг работы торговых организаций и товарных запасов.

— На данный момент ситуация на потребительском рынке области стабильна. Ажиотажного спроса на продукты питания не наблюдается. В то же время торговые организации отмечают рост закупочных цен на некоторые категории товаров, в том числе на продукты питания, — отметил министр.

Для обеспечения устойчивого функционирования промпредприятий в регионе создан штаб под руководством председателя правительства Александра Чурина. Дважды в неделю минпромторг участвует в оперативных совещаниях с российским ведомством. Совместно вырабатываются пути решения системных проблем, вызванных санкциями.

В ближайшее время на уровне правительства РФ будут приняты решения о поддержке системообразующих предприятий. Планируется ввести 2 группы мер поддержки: точечную помощь пострадавшим предприятиям и мероприятия общего характера. Для МСП будут разработаны дополнительные меры, сочетающие субсидирование и фондирование банков, работающих с данным сектором.

Также обсуждаются меры поддержки предприятий, зависимых от импортного оборудования и комплектующих.

По итогам заседания Игорь Васильев предложил организовать встречу с представителями профессиональных организаций, объединяющих промышленность региона, и представителями МСП. На мероприятии планируется обсудить комплекс мер по улучшению работы в текущих условиях.