Кировские школьники подняли российский флаг

В кировской школе №51 прошла торжественная линейка, посвященная поднятию российского флага. Участниками мероприятия стали школьники 9-11-х классов, а также министр образования Ольга Рысева и замглавы администрации города Лариса Копысова.

Линейка началась с обращения директора школы Илоны Шулаковой. Она отметила, что государственный флаг олицетворяет силу и мощь нашей страны, преемственность поколений и верность народа историческим традициям, свободу и независимость России.

После слов директора под звуки российского гимна школьники подняли флаг у центрального входа. Почетное право предоставили предоставили призёру муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и призёру Кубка Кировской области по лыжным гонкам девятикласснице Анастасии Бяковой и воспитаннику клуба «Фемида» одиннадцатикласснику Артёму Чистякову.

Министр образования Ольга Рысева напомнила собравшимся, что с 1 сентября в российских школах будут еженедельно поднимать государственный флаг перед началом занятий. Новая традиция была введена по инициативе педагогов, родителей и учеников. Ее поддержал президент РФ Владимир Путин.

– Вы стали первыми участниками торжественной линейки, которая заложит новую традицию в вашей школе и других образовательных организациях Кировской области. Я уверена, что она найдет в ваших сердцах отклик, а право поднятия флага будет предоставляться лучшим учащимся, – сказала Ольга Рысева.

Ранее о важности патриотического воспитания в школах говорил губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев.