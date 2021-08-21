Кировские школьники получат по 3 тысячи рублей на театры и музеи

Кировская область присоединится к проекту «Пушкинская карта». Он начнет действовать по всей России с 1 сентября.

По условиям проекта, школьникам и студентам в возрасте 14-23 лет выдадут специальные карты с 3 тысячами рублей на счету. На эти деньги можно будет купить билеты в театры, музеи, на концерты и другие культурные мероприятия как в Кировской области, так и за ее пределами.

Список мест, которые можно будет посетить по карте, будет опубликован на сайте культура.рф. В 2022/2023 учебном году на карту планируют зачислить уже 5 тысяч рублей.

Как полагают в Минкультуры РФ, программа станет эффективной мерой поддержки для учреждений культуры, пострадавших из-за коронавирусных ограничений.