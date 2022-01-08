Кировские школьники помогли женщине потерявшей сознание на улице

Случай произошел в канун рождества на улице Милицейской областного центра. Трое мальчиков во время прогулки заметили, что пожилой женщине стало плохо и она упала на тротуар. Ребята не остались в стороне, а вызвали скорую и остались дожидаться медиков почти целый час.

За это время к ним присоединились девушка, молодой человек и автовладелец. Вместе они перенесли пострадавшую в теплое помещение салона красоты поблизости, сообщили в паблике «Злой Кировчанин». Там же опубликовали снимок отзывчивых ребят, которые первыми пришли на помощь

Этот пост вызвал большой отклик у горожан: «ну вот, а все пишут, что молодежь нынче не та», «огромная благодарность родителям за таких ребят».

Фото: vk.com/zlo43