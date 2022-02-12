Кировские школьники стали участниками Всероссийского проекта «Классные встречи»

Это аналог привычного с советских времен «классного часа», когда ученики могут на равных пообщаться со взрослыми, но гостями в нем становятся интересные люди, в том числе федерального уровня.

Третий год подряд в нашей стране по инициативе Российского движения школьников проходит проект «Классные встречи». Во время таких диалогов ученики могут задать любой вопрос спикеру и получить правдивый ответ, мотивирующий к развитию, поскольку в гости к школьникам приглашают тех, на кого стоит равняться.

Такие мероприятия делятся на четыре вида: федеральные, региональные, муниципальные и школьные. Так, во Дворце пионеров прошло общение с Владимиром Шабардиным, который занимается проблемами детей всего региона. Ребята задавали ему вопросы о трудных ситуациях и выборе профессионального пути.

Из федеральных гостей с кировчанами опытом поделилась Наталия Конева. Сейчас внучка маршала из Подосиновского района является Президентом Фонда памяти полководцев Победы.

В наступившем году школьники встретились с руководителем регионального центра военно-патриотического воспитания Александром Долматовым. Он рассказал о планах своего центра и о том, как стать юнармейцем.

Отметим, теперь побывать на «Классной встрече» может любой школьник нашей области. Подробности участия расскажет региональный куратор этого проекта Софиа Саркисовна Гасоян. Связаться с ней можно по телефону 571-964.

Фото: kirovreg.ru