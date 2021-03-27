Кировские силовики проведут прием граждан

В апреле руководители силовых ведомств Кировской области проведут приём граждан.

Адрес — Киров, ул. Дерендяева, 23 (приёмная президента РФ, тел.69-76-12).

7 апреля с 10.00 до 13.00 — Денис Смехов (Управление Федеральной налоговой службы по Кировской области);

8 апреля с 10.00 до 12.00 — Сергей Мочалов (Управление Федеральной службы безопасности РФ по Кировской области);

15 апреля с 10.00 до 13.00 — Андрей Оборок (Прокуратура Кировской области);

21 апреля с 14.00 до 16.00 — Алексей Аникин (ГУ МЧС по Кировской области);

22 апреля с 10.00 до 13.00 — Константин Селянин (УМВД РФ по Кировской области).

Кроме того, в течение месяца по тому же адресу граждан примут руководитель Кировского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Лариса Баранцева (2 апреля с 10.00 до 12.00); уполномоченный по правам человека в Кировской области Галина Буркова (6 апреля с 14.00 до 16.00); руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области Николай Пасынков (14 апреля с 9.00 до 12.00); руководитель Роскомнадзора по Кировской области Андрей Григорьев (22 апреля с 15.00 до 17.00) и руководитель Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Сергей Беляев (23 апреля с 10.00 до 13.00).