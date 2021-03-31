Кировские следователи раскрыли убийство трехлетней давности

В июне прошлого года в реке Медянке вблизи поселка Мурыгино нашли человеческие останки. Проведенная экспертиза показала, что они принадлежат мужчине, без вести пропавшему 2 года назад. И погиб он не своей смертью.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что к убийству может быть причастен 68-летний местный житель, ранее судимый за жестокое убийство. В ходе допроса предполагаемого подозреваемого информация подтвердилась.

…В 1998 году тогда еще 46-летний мужчина застрелил свою гражданскую супругу из охотничьего ружья. Тело погибшей он вывез в лес и сжег, а ружье спрятал. Позже убийцу осудили, но выйдя на свободу, он снова совершил тяжкое преступление…

Как установили следователи, в конце мая 2018 года погибший вместе с друзьями выпивал неподалеку от дома обвиняемого. Посидев, компания разошлась. По пути домой один из друзей наткнулся на незнакомца. Завязалась беседа, которая переросла в ссору. В ходе конфликта сиделец убил мужчину. Чтобы скрыть следы преступления, он порубил тело топором и выбросил останки в реку.

Выявить подозреваемого помогла отработка немногочисленного круга лиц, судимых за аналогичные преступления. В настоящее время расследование дела завершено, материалы переданы в суд.

Ранее мы писали, что жительница Котельнича устроила знакомому кровавую баню.