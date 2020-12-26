Кировские спасатели получили новую технику

Накануне в России отмечали 30-летие создания министерства чрезвычайных ситуаций. В нашем городе празднование этого события прошло на стадионе «Прометей». Тех, кто спасает жизни кировчан приехал поздравить лично глава региона Игорь Васильев. Он вручил грамоту от президента России ведомству и личные благодарности особо отличившимся сотрудникам.

Во время торжественного мероприятия губернатор вместе с начальником ГУ МЧС региона Алексеем Аникиным передал подразделениям службы ключи от машин. В Кировскую область поступили 9 единиц специализированной техники. Из них 5 — пожарные машины «Урал Next» и «КамАЗ» с автоцистернами, автолестницей и насосными станциями, а еще 4 легковые Hyundai Creta для профилактических рейдов – бесед с населением.

Автоцистерны заступят на боевое дежурство в Кирове, Слободском и Яранске, Оричах и Суне. Автолестница и насосная станция останутся в областном центре. Легковой транспорт отправится в подразделения Кирова и Кирово-Чепецка.

За минувший год кировские огнеборцы спасли из горящих зданий около 1700 человек и около тысячи раз привлекались для устранения последствий аварий на дорогах. Почти 100 раз пришлось применять специализированные инструменты для извлечения пострадавших из искореженных автомобилей.

Напомним, на днях мы сообщали, как пожарные спасали людей из горящего дома в Коминтерне.

Фото: Александр Папырин