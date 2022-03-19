Главная > Без рубрики > Выбор редакции > Кировские студентки создают коллекцию экологичной одежды

Кировские студентки создают коллекцию экологичной одежды

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Лучшее, Новости, Общество, Экология

Валерия Чеглакова и Анастасия Бабинцева учатся в ВятГУ на факультете технологии, инжиниринга и дизайна. Сейчас девушки работают над созданием коллекции одежды с применением популярной техники — апсайклинга.

Кировские студентки создают коллекцию экологичной одежды

Кировские студентки создают коллекцию экологичной одежды

Апсайклинг — это вторичное использование старых вещей. Например, берём джинсы, шьём из них рубашку. Апсайклингом занимаются не только рукодельницы по всему миру, но и знаменитые бренды.

Кировские студентки создают коллекцию экологичной одежды

Одежда кировских студенток будет включать элементы романтического и спортивного стилей. А также — народного костюма.

Кировские студентки создают коллекцию экологичной одежды

Кировские студентки создают коллекцию экологичной одежды

Кировские студентки создают коллекцию экологичной одежды

Кировские студентки создают коллекцию экологичной одежды

Новая кировская экологичная одежда будет как нельзя кстати в связи с уходом из России популярных брендов.

Фото: vyatsu.ru

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Тамара Полыхаева