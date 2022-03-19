Кировские студентки создают коллекцию экологичной одежды

Валерия Чеглакова и Анастасия Бабинцева учатся в ВятГУ на факультете технологии, инжиниринга и дизайна. Сейчас девушки работают над созданием коллекции одежды с применением популярной техники — апсайклинга.

Апсайклинг — это вторичное использование старых вещей. Например, берём джинсы, шьём из них рубашку. Апсайклингом занимаются не только рукодельницы по всему миру, но и знаменитые бренды.

Одежда кировских студенток будет включать элементы романтического и спортивного стилей. А также — народного костюма.

Новая кировская экологичная одежда будет как нельзя кстати в связи с уходом из России популярных брендов.

Фото: vyatsu.ru