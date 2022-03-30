В Калуге состоялся Всероссийский фестиваль архитекторов «Перспектива-2022». В нём приняли участие студентки 2 курса из Кирова.

Девушки учатся в ВятГУ на кафедре архитектуры и градостроительства.

В рамках фестиваля они слушали лекции, смотрели презентации, принимали участие в мастер-классах. И участвовали в конкурсе по изменению и развитию прилегающей территории калужского Дома-музея А. Л. Чижевского в Калуге.

Кировские студентки ВятГУ создали один из лучших архитектурных проектов России. Их графическую работу «Дворик Чижевского» продемонстрировали на выставке и напечатали в каталоге фестиваля.