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Кировские студенты изобрели новые продукты для обучения детей

Екатерина Сонина Новости, Выбор редакции, Лучшее, Экономика

Возможно, уже в ближайшем будущем по материалам кировчан будут заниматься школьники всей страны.

ВятГУ, институт развития образования Кировской области и другие учебные учреждения организуют проект, нацеленный на модернизацию образования. Главная цель — сделать так, чтобы школьники получали знания с интересом, вовлекались в процесс изучения разных предметов.

Для этого студенты Вятского государственного университета придумывают продукты, ресурсы, которые могли бы использовать педагоги в своей работе. Ребята уже подготовили проекты и презентации для них. Работы необычные и любопытные.

Среди них практические работы «Тайны буфета миссис Хадсон». Это электронная версия занятий по химии и биологии. Учащиеся 10 классов в режиме онлайн-игры смогут проводить эксперименты и изучать эти предметы.

Ещё один проект — настольная игра «Путеводитель для дизайнера». Одна для дополнительного образования. Игра поможет развить творческое мышление, научит креативно решать задачи, придумывать разные идеи.

Кировские студенты изобрели новые продукты для обучения детей

Лучше работы будут представлены на выставке в рамках фестиваля региональных инновационных площадок в середине декабря.

Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области финансово поддержат молодых педагогов.

Фото: vk.com/project_20_21

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Екатерина Сонина