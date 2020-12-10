Кировские студенты изобрели новые продукты для обучения детей

Возможно, уже в ближайшем будущем по материалам кировчан будут заниматься школьники всей страны.
ВятГУ, институт развития образования Кировской области и другие учебные учреждения организуют проект, нацеленный на модернизацию образования. Главная цель — сделать так, чтобы школьники получали знания с интересом, вовлекались в процесс изучения разных предметов.
Для этого студенты Вятского государственного университета придумывают продукты, ресурсы, которые могли бы использовать педагоги в своей работе. Ребята уже подготовили проекты и презентации для них. Работы необычные и любопытные.
Среди них практические работы «Тайны буфета миссис Хадсон». Это электронная версия занятий по химии и биологии. Учащиеся 10 классов в режиме онлайн-игры смогут проводить эксперименты и изучать эти предметы.
Ещё один проект — настольная игра «Путеводитель для дизайнера». Одна для дополнительного образования. Игра поможет развить творческое мышление, научит креативно решать задачи, придумывать разные идеи.
Лучше работы будут представлены на выставке в рамках фестиваля региональных инновационных площадок в середине декабря.
Ранее мы сообщали о том, что в Кировской области финансово поддержат молодых педагогов.
Фото: vk.com/project_20_21