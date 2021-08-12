Кировские студенты отметились на всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»

Подведены итоги 4-го сезона Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал». В число дипломантов вошли и кировские студенты.

Из нашего региона в олимпиаде участвовали 912 учащихся 7 вузов. 15 из них стали дипломантами олимпиады. Двое из них вошли в число медалистов.

Одной из победительниц по направлению «Реклама и связи с общественностью» стала Вероника Морозова, студентка 1-го курса магистратуры ВятГУ. Девушка вошла в список серебряных медалистов.

Вероника учится на специальности «Реклама и связи с общественностью». По ее собственным словам, заявку подавала, чтобы проверить свои знания и силы.

— Даже про призы не читала до выхода в финал, — говорит девушка.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил студентов с успешным выступлением. Глава региона подчеркнул, что высокий результат, показанный кировчанами, — свидетельство хорошей подготовки в кировских вузах.

— «Я — профессионал» — это не только проверка существующих знаний участников, но и образовательный процесс. Для участников олимпиады было проведено более 190 вебинаров, направленных на профессиональное развитие, — отметил Игорь Васильев.

Отметим, что олимпиада «Я – профессионал» — 2021 охватила 72 направления. По ним участники смогли проверить как теоретические знания, так и практические навыки.

Результаты олимпиады засчитываются при поступлении в российские вузы, а победители получают денежные призы.

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