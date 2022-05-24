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Кировские студенты смогут получить миллион рублей на стартап

Тамара Полыхаева Выбор редакции, Главное, Новости, Общество

Такие гранты предоставят победителям конкурса «Студенческий стартап». 1000 молодых ученых и команд единомышленников смогут реализовать свои проекты, не задумываясь, где взять денег. По 1 миллиону рублей выделит Фонд содействия инновациям в рамках Федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Для молодых ученых, которые разрабатывают технологические проекты, это не только деньги, но и шанс занять освободившиеся из-за санкций ниши в бизнесе.

По словам заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, при отборе особое внимание будет уделено стартап-проектам по критически важным для страны направлениям: микроэлектроника, медицина, импортозамещение технологий и собственные суверенные технологические системы.

Одно из условий получения 1 миллиона рублей – создание малого инновационного предприятия (МИПа). В Кирове такой опыт есть. Например, в Вятском ГАТУ только за последний год открыли 4 МИПа: по оказанию инжинириноговых услуг, по производству и продаже удобрений, по консалтингу в сфере компьютерных технологий, геодезии и картографии и по оказанию сопровождения предпринимательской деятельности.

«Сегодня университеты становятся важной частью экономической системы и должны показывать, что их интеллектуальные продукты могут превратиться в продукты реальные, — говорит ректор Вятского ГАТУ Елена Симбирских. — А МИПы как раз и нужны для того, чтобы внедрить в производство ту или иную научную разработку, которая в итоге улучшит качество жизни людей или использование ресурсов в обществе».

Первая волна грантового конкурса «Студенческий стартап» проходила с февраля. Студенты из 78 регионов представили более 2 тысяч проектов. Самые популярные направления — «Цифровые технологии» и «Новые приборы и интеллектуальные и производственные технологии». Сейчас проекты изучают эксперты, в течение июня планируется подвести итоги.

Заявиться на вторую волну можно до 30 июня на сайте: https://fasie.ru/studstartup/

Фото: minobrnauki.gov.ru

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Тамара Полыхаева