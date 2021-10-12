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Кировские студенты стали лучшими на чемпионате мира по программированию

Екатерина Сонина Выбор редакции, Главное, Новости, Общество

Сейчас ребята готовятся представить наш регион в следующем туре среди команд Центрального региона России.

Студенты Кировской области приняли участие в квалификационном этапе студенческого чемпионата мира по программированию. При этом показали себя достойно и стали лучшими.

Кировские студенты стали лучшими на чемпионате мира по программированию

По словам педагогов ВятГУ, чемпионат мира по программированию ICPC является самым престижным соревнованием программистов. За пять часов команды, в которых всего по три студента, должны решить как можно больше алгоритмических задач, а также разработать программу.

Это своеобразный спорт для программистов, где кипят настоящие страсти. ВятГУ представил на соревнования десять команд. Часть команд вошла в пятёрку сильнейших. А всего на состязании присутствовало 150 команд из соседних регионов.

Сейчас команда Вятского государственного университета отправится на четвертьфинал чемпионата. Он соберёт ребят Центрального региона России.

Фото: vyatsu.ru

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Екатерина Сонина