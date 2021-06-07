Кировские студенты стали наблюдателями на ЕГЭ

7 июня выпускники школ Кировской области сдают ЕГЭ по профильной математике. За ходом аттестации наблюдают студенты ВятГУ.

Наблюдение ведется из ситуационного центра на общественных началах. В нем 17 рабочих мест – 17 наблюдателей. За одну смену, которая составляет 3 часа, каждый просматривает 12 пунктов проведения экзамена.

Дарья Потапова учится на первом курсе. Будучи наблюдателем, она переживает за ребят, поскольку сама еще совсем недавно сдавала ЕГЭ. По мнению Дарьи, наблюдатель может увидеть гораздо больше, чем учитель, находящийся в аудитории вместе с экзаменуемыми.

Коллега Дарьи Максим Томский говорит, что в работе наблюдателя нет ничего сложного. Главное – концентрация. Молодой человек узнал об общественном наблюдении за ЕГЭ из новостей университета и решил поучаствовать в нем, чтобы увидеть другую сторону государственной аттестации.

Задача наблюдателей – отмечать нарушения и не дать выпускникам возможности воспользоваться шпаргалками.

– Студенты видят каждый поворот головы, любое неприемлемое поведение, волнение учеников, отмечают, если школьник опускает руки под парту, если педагог слишком долго беседует с учеником, — говорит доцент кафедры педагогики ВятГУ Анастасия Лучинина.

Каждое нарушение наблюдатели фиксируют на специальном портале. В режиме реального времени информация поступает в пункт проведения экзамена, где сидит проштрафившийся ученик. Каждый инцидент перепроверяют, чтобы не допустить ошибки. В этом году нарушений пока не выявлено.