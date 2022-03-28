Кировские студенты выиграли первенство ПФО по «бою самураев»

Студенты и сотрудники кировского опорного вуза вошли в число победителей и призеров первенства и чемпионата ПФО по кендо.

Студентка третьего курса института биологии и биотехнологии Мария Рычкова заняла 1-е место в женском первенстве. Ее коллега с четвертого курса Анна Леушина и лаборант-исследователь Татьяна Скуднова заняли 3-е место.

Не подвели и мужчины. Студент первого курса факультета физкультуры Евгений Отмахов занял 3-е место в командном первенстве по кендо.

Кендо – боевое искусство фехтования на мечах, берущее начало у самурайского кэндзюцу. Спортсмены бьются в защите и используют бамбуковый меч, который наносит минимальные повреждения, но позволяет показать всю красоту поединка.

Ранее мы писали, что 9 апреля в Кировской области пройдут соревнования по бодибилдингу.