Кировские судьи будут работать в плей-офф чемпионата страны по хоккею

В чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги начинается серия плей-офф.

«Родина» в эту стадию не попала, заняв на предварительном этапе 12-е место. Тем не менее, без кировчан плей-офф не пройдет — несколько наших судей получили назначения на игры 1/4 финала.

3 марта Андрей Хлюпин будет помощником главного арбитра в матче «Волга» (Ульяновск) — «Динамо» (Москва). 6 марта в ответном поединке этих соперников так же помощником отработает Александр Садаков. В тот же день Сергей Сергеев будет одним из судей игры «Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск).

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