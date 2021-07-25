Кировские священники не одобряют возможность регистрации однополых браков в России

Представители ислама и православия в Кировской области негативно высказались о требовании Европейского суда по правам человека разрешить регистрацию однополых браков в России.

ЕСПЧ решил, что отсутствие в России правового механизма для регистрации однополых браков – нарушение Европейской конвенции по правам человека.

Священнослужители, однако, считают, что подобная идея противоречит не только канонам Библии, но и ментальности российского народа.

Так, протоиерей Андрей Дудин, настоятель Троицкой церкви села Медяны говорит, что однополые союзы разрушают христианские, исторические, этнические ценности, декларируемые Конституцией РФ.

— Как священнослужитель, живущий в России, я категорически отрицаю однополые браки и вероятность их появления, — говорит Андрей Дудин. — В Священном писании сказано, что цель брака между мужчиной и женщиной – деторождение. Мужчину и женщину сотворил Господь для создания семьи. Однополые пары на такое не способны. Кроме того, Священное писание накладывает запрет на однополые союзы, считая их греховными. Вспомните о Содоме и Гоморре.

Настоятель Троицкой церкви добавил, что даже если однополые браки появятся в нашей стране, такие союзы не вписываются в российскую ментальность.

— Возможно, со временем идеи ЛГБТ будут как-то насаждаться, декларироваться и внедряться в нашем обществе, но эффект будет пагубным и разрушительным. Поэтому мы, представители православия, выступаем против решения Евросоюза, — заявил отец Андрей.

В исламе однополые союзы тоже считают категорически неприемлемыми. Это отметил председатель местной религиозной организации села Карино Слободского района и руководитель МНК автономии татар г. Кирово-Чепецка Нурислам Касимов:

— Я слышал, конечно, об этой сатанинской идее. Естественно, ислам и мусульмане категорически против этого разрушения основ семьи и общества. Эта идея идет против воспроизводства человечества. Вседозволенность не является частью российского менталитета, и эта попытка внедрить идейную бациллу направлена против нас и наших детей и внуков, — говорит Нурислам Касимов. — ЛГБТ — сообщество веселится пока они молодые. Но с возрастом придет позднее осознание и понимание бесполезно и даже вредно прожитой жизни ими самими и их последователями.

Однополые союзы чужеродны нашему обществу не только с точки зрения религии, но и с точки зрения законодательства. Требование ЕСПЧ противоречит основному закону нашей страны – Конституции РФ. Это подтверждает кировский юрист Ян Чеботарёв.

— И Конституция, и Семейный кодекс называют браком семейный союз мужчины и женщины. И ЕСПЧ России не указ. Но это есть постановление Конституционного суда. Решения международных судов, противоречащие Конституции России, не исполняются в России, — пояснил Ян Евгеньевич.

Отметим, что еще недавно к гендерной проблематике в Европе не было приковано такое пристальное внимание общественности. Сейчас в некоторых странах существует до 80 видов гендера. Тем не менее, даже внутри «продвинутого» Евросоюза пока не существует единого стандарта и подхода к регистрации однополых браков.

Только в 16 европейских странах напрямую разрешено юридически закреплять однополые союзы. В Евросоюзе 28 стран, однако на территории Европы 50 стран.

Таким образом, регистрация однополых браков легализована только в трети европейских стран.

Что касается России, то это страна со своим менталитетом, стремящаяся сохранить традиционные ценности.

На снимке: Троицкая церковь села Медяны.

Фото из открытых источников