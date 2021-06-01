Кировские трактористы покажут трактор-шоу в Крыму

Двое трактористов из Кирова отправятся в Крым на «Трактор-шоу». Оно состоится в сентябре у села Найденовка в Красногвардейском районе в рамках 9-го чемпионата страны по пахоте.

От Кировской области в чемпионате примут участие Игорь Гасников, который водит трактор уже 28 лет, и молодой тракторист Алексей Бердников. Его стаж составляет всего год. Оба они работают в кооперативе «Красное Знамя» Куменского района.

Помимо состязаний по пахоте, в программу чемпионата войдет «Трактор-шоу». Это настоящее представление, участники которого будут соревноваться в мастерстве управления трактором. Также в Найденовке пройдут показы новинок сельхозтехники и ярмарка фермерской продукции.

Отметим, что в 2019 году Игорь Гасников уже участвовал в чемпионате по пахоте, который прошел в Мордовии, и занял 13-е место. В прошлом году соревнования были отменены из-за коронавируса.

Трактор-шоу — как это выглядит: