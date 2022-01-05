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Кировские центры «Мои документы» подвели итоги 2021 года

Вадим Шабалин Новости, Общество

Итоги 2021 года подвели центры госуслуг Кировской области.

По данным на декабрь в центрах «Мои Документы» было зарегистрировано свыше 1,2 млн обращений. Больше всего обращений в МФЦ зафиксировано в ноябре — свыше 184 тысяч.

«В ноябре центры стали одной из крупнейших площадок, где граждане могли зарегистрироваться на портале госуслуг и получить бумажный сертификат о профилактических прививках против коронавируса. В этот период мы приняли рекордное количество заявителей», — рассказывает Наталия Швецова, директор кировского многофункционального центра.

Количество обращений по регистрации, подтверждению и восстановлению учётной записи в прошлом году превысило 67 тыс. Специалисты центров выдали свыше 88 тыс. бумажных сертификатов с QR-кодом. 

По поручению первого зампреда правительства Дмитрия Курдюмова и для снижения количества обращений на получение таких услуг совместно с министерством информационных технологий и связи и министерством здравоохранения была организована работа мобильных пунктов МФЦ в местах массовой вакцинации. Пункты работали в 6 медицинских учреждениях Кирова и пункте вакцинации на ул.Воровского, 77.

«Мобильные пункты позволили разгрузить центры «Мои Документы», а граждане, которым сложно самостоятельно зарегистрироваться на портале госуслуг и распечатать сертификат о вакцинации, смогли получить необходимую консультацию в поликлинике, куда пришли сделать прививку», — отметил Алексей Сухих, и.о. министра информационных технологий и связи.

Для повышения осведомлённости о работе портала госуслуг в центрах «Мои Документы» была внедрена услуга цифрового консультирования. Сотрудники МФЦ оказывали консультационную помощь гражданам, выдают инструкции для подачи заявлений на предоставление тех или иных государственных услуг в электронном виде на портале gosuslugi.ru. 

Еще одним значимым событием стал старт приёма заявлений на оформление загранпаспортов нового образца. Документ содержит электронный носитель, где хранится вся информация о его владельце. Сбор биометрических данных осуществляется с помощью программно-технического комплекса «Криптобиокабина». Приём заявлений на оформление загранпаспортов нового образца ведётся в центре «Мои Документы» по Первомайскому району г. Кирова.

В прошлом году продолжилась работа по повышению комфортности заявителей при получении государственных и муниципальных услуг.. Во всех офисах стал доступен беспроводной интернет по технологии Wi-Fi, скорость интернета достигает 2 Мбит/с. Всего в центрах госуслуг организованы 55 точек бесплатного доступа в интернет.

В территориальных отделах кировского МФЦ предоставляются свыше 200 государственных и муниципальных услуг. По области открыто 428 окон приема в 47 центрах «Мои Документы». Записаться на приём можно на сайте в соответствующем разделе или по телефонам 8 800 707 43 43 и 27-27-50. 

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Вадим Шабалин