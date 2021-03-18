Кировские туроператоры рассчитывают заработать на кешбэке

Государство продолжит возвращать деньги за отдых в России. В 2021 году путешественники смогут получить компенсацию за поездки по стране. В ночь на 18 марта стартует долгожданный третий этап программы туристического кешбэка, он продлится до 15 июня. Поездки в рамках неё будут возможны с момента её старта до 30 июня.

В программе Ростуризма участвуют все российские регионы, в том числе Кировская область.

— Программа по стимулированию внутреннего туризма оказала поддержку отрасли в сложных экономических условиях, способствовала ее развитию и действительно помогла путешественникам. По данным Российского союза туриндустрии, доля купленных по акции туров составила 70 процентов от всех туроператорских и турагентских продаж. Кировская область участвовала в обоих этапах программы. Можно говорить об увеличении притока туристов в наш регион, — отметила министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова.

Условия участия в третьем этапе программы такие же, как и во втором. Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее 2 ночей. Сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Деньги на неё поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

— В третьем этапе участвуют кировские туроператоры, отели, санатории. Они рассчитывают на ещё больший рост эффективности участия в программе. Ростуризм ожидает как минимум двукратный рост продаж по сравнению с предыдущим периодом, — рассказали в Центре развития туризма Кировской области.

Программа была запущена в сентябре 2020 года, второй этап ее стартовал в октябре. В общей сложности за два этапа программы россияне купили туры на 6,5 млрд рублей. Государство вернуло туристам за поездки по стране около 1,2 млрд рублей, а всего на программу было выделено 15 млрд рублей.